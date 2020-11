Rotti (di nuovo) i cartelli che segnalano la chiusura delle ferrate Gamma

L’amarezza del gruppo che sta lavorando per la riapertura

“Stiamo facendo di tutto per reperire i fondi per coprire i costi di ripristino”

LECCO – Purtroppo non è la prima volta che il Gruppo Alpinistico Gamma deve fare i conti con la maleducazione di alcune persone. Già in passato qualcuno si era divertito a rompere i cartelli che avvisano gli escursionisti della chiusura delle vie ferrate Gamma. Nei giorni scorsi è successo di nuovo, qualcuno si è accanito sul cartello di avviso, scritto in tre lingue, posto alla bocchetta d’Erna. Il cartello è stato spaccato e gettato a terra.

“Noi del gruppo stiamo facendo di tutto per completare il saldo del costo di ripristino della ferrate e vedere questa maleducazione e ignoranza ci rattrista immensamente – dice il presidente del Gruppo Gamma Robi Chiappa -. Se tutto dovesse procedere secondo programmi, per il prossimo autunno tutto potrebbe essere pronto per la riapertura delle due ferrate”.