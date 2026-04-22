Salita scialpinistica al Suretta: il Cai Strada Storta ricorda Franco e Gianbattista

Sabato la messa ad Acquate e domenica, nonostante il meteo inclemente, la tradizionale gita

L’uggiosa mattinata commemorativa si è conclusa in festa con un brindisi a Montespluga

LECCO – Il Cai Strada Storta, nel weekend scorso, ha commemorato in due momenti distinti gli amici Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo, soci della sottosezione scomparsi prematuramente più di 40 anni fa a causa di una valanga durante una gita scialpinistica al pizzo Suretta (3027 m).

Il primo ricordo, più spirituale e religioso, si è svolto durante la messa serale di sabato 18 aprile presso la chiesa di Acquate. Il secondo momento celebrativo è, invece, avvenuto domenica 19 aprile a Montespluga (1900 m) dove il direttivo della Strada Storta ha organizzato la tradizionale gita scialpinistica al bivacco del monte Suretta (2750 m). Anche quest’anno le condizioni meteo in questo magnifico ambiente alpino sul confine tra l’Italia e la Svizzera, in alta Val Chiavenna, non sono state ottimali mentre amici e famigliari salivano i pendii innevati del monte Suretta.

Il gruppo Strada Storta, che da più di 40 anni organizza al pizzo Suretta il noto raduno di scialpinismo, da quest’anno ha deciso di ricordare i due amici con una attività sociale rivolta ai soci e ai simpatizzanti organizzando una gita scialpinistica al bivacco sopra la diga di Montespluga. E così è stato, per un gruppo di soci temerari che non si sono fatti fermare dalla pioggia scesa copiosa a Lecco durante la notte.

Durante la salita il meteo è cambiato repentinamente, passando da cielo grigio ad ampie schiarite, da pioggia a nevischio. Per giungere al bivacco dopo circa due ore e lasciare una dedica sul diario, in ricordo di Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo. L’uggiosa mattinata commemorativa si è conclusa in festa con un brindisi a Montespluga dove un caldo e luminoso sole ha fatto capolino. I consiglieri della Strada Storta ricordano che domenica 10 maggio si svolgerà la gita sociale escursionistica al Legnone salendo dai Roccoli Lorla.