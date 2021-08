Effettuati la scorsa settimana gli interventi di messa in sicurezza

Il sentiero per il San Martino e il rifugio Piazza sono di nuovo utilizzabili

LECCO – Si sono conclusi gli interventi di bonifica disposti a seguito di un distacco di roccia avvenuto nei pressi delle placchette del San Martino.

I lavori, fa sapere il Comune, sono terminati venerdì sera e il sentiero che conduce alla cima del monte e al rifugio Piazza è stato riaperto.

Le operazioni di messa in sicurezza erano iniziate martedì, sono state eseguite da una ditta specializzata e hanno compreso la verifica della parete in roccia per una superficie complessiva di circa 500 metri quadri con il disgaggio dei blocchi potenzialmente instabili e la messa in sicurezza del pendio, con la stabilizzazione dei massi caduti e posizionati in bilico.

