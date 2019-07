Festa al San Martino con il gruppo Alpini Monte Medale

Dalle 7.30 alle 10 la partenza della prova cronometrata

LECCO – In occasione della tradizionale festa alla baita Riccardo Piazza al San Martino, il gruppo Alpini Monte Medale Rancio-Laorca invita tutti alla 40^ edizione del check-up del San Martino.

L’appuntamento è per domenica 14 luglio, la formula è sempre la stessa: partenza della provo cronometrata dalle 7.30 alle 10 da via Quarto per affrontare il percorso di 2350 metri e 400 metri di dislivello positivo.

Alle 11 verrà celebrata la Santa Messa alla chiesa del San Martino prima del rinfresco offerto dal gruppo Alpino e delle premiazioni.