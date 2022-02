San Martino. Scivola sul sentiero, elisoccorso 74enne

LECCO – La richiesta di soccorso al numero unico per le emergenze è arrivata intorno alle 14.25 di oggi, domenica 13 febbraio. L’intervento dell’equipé medica dell’elisoccorso, alzatosi in volo da Bergamo, e dei tecnici del soccorso alpino della XIX delegazione lariana, è stato immediato, per prestare le prime cure a un 74enne scivolato lungo un sentiero al San Martino.

L’escursionista avrebbe perso l’equilibrio quando si trovava a circa a metà del sentiero che da Rancio sale alla cappelletta. Il medico si è calato con il verricello dall’elicottero per raggiungere l’uomo che, stando alle prime informazioni disponibili, non avrebbe riportato ferite serie, è stato portato per accertamenti al pronto soccorso in codice giallo.

