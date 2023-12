Schiera e Marazzi sul Cerro Nora Oeste: “Un alpinismo di esplorazione è ancora possibile”

Congratulazioni dei Ragni per l’impresa sull’inviolata vetta nello sterminato Campo de Hielo Norte

“Bravi non solo per l’esito ma per la passione e lo spirito con cui hanno affrontato il viaggio”

LECCO – Come era stato annunciato nei giorni scorsi, il 24 novembre i Ragni di Lecco Luca Schiera e Paolo Marazzi hanno raggiunto la vetta del Cerro Nora Oeste, montagna fino a quel momento inviolata e situata nello sterminato ghiacciaio del Campo de Hielo Norte, nella Patagonia cilena. Un bel successo per la spedizione promossa e sostenuta dal Club Alpino Italiano.

Nelle scorse ore sono arrivate le congratulazioni del gruppo Ragni: “Superate le difficoltà e le deviazioni dal piano originario, i due alpinisti – ormai sul punto di rinunciare – sono riusciti finalmente a individuare la linea ‘giusta’ lungo lo spigolo Ovest che li ha portati in cima. Congratulazioni a Paolo e Luca, non solo per l’esito – degna conclusione di un lungo percorso che li ha portati più volte in Patagonia in questi anni – ma per la passione e lo spirito con cui hanno affrontato il viaggio: un alpinismo di esplorazione è ancora possibile!”