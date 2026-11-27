Torna Ski’n December: dal 9 al 23 dicembre i giovani lombardi potranno sciare a prezzo agevolato

Fino a 13.500 voucher disponibili, già aperte le prevendite online

LECCO – Una giornata sulla neve a soli 10 euro, con la possibilità di sciare anche ai Piani di Bobbio. Torna Ski’n December, l’iniziativa promossa da Regione Lombardia che permette ai giovani residenti in Lombardia con meno di 23 anni di acquistare skipass giornalieri a prezzo agevolato nei comprensori aderenti.

La promozione sarà valida dal 9 al 23 dicembre 2026 e rappresenta un’opportunità anche per i ragazzi del Lecchese, che potranno approfittare dell’iniziativa per trascorrere una giornata sugli sci a costi contenuti. Il progetto, promosso dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport Federica Picchi, è sostenuto da uno stanziamento di 200mila euro e prevede la disponibilità di fino a 13.500 skipass agevolati.

Le prevendite sono già aperte sul portale shop.skinlombardia.it.

Due giornate sugli sci a prezzo ridotto

La promozione è rivolta ai giovani under 23 residenti in Lombardia, che potranno acquistare un massimo di due voucher giornalieri al costo di 10 euro ciascuno, IVA inclusa. Il risparmio rispetto alle tariffe ordinarie può essere significativo, considerando che in alcuni comprensori lombardi il prezzo di uno skipass giornaliero può raggiungere gli 80 euro.

“Siamo orgogliosi di rinnovare anche quest’anno Ski’n December, che permette ai nostri giovani di vivere la montagna e praticare lo sci a costi agevolati”, sottolinea Federica Picchi. Il progetto torna dopo i risultati positivi della precedente edizione, quando erano stati messi a disposizione oltre 13mila skipass a prezzo ridotto. “Un numero che ci auguriamo possa crescere nel prossimo mese”, aggiunge il sottosegretario.

Tra le mete del circuito Ski’n Lombardia figurano anche i Piani di Bobbio, uno dei principali comprensori sciistici del Lecchese, raggiungibile da Barzio attraverso la cabinovia. La promozione offre quindi ai giovani del territorio la possibilità di frequentare una delle stazioni sciistiche più conosciute della Valsassina usufruendo di una tariffa particolarmente vantaggiosa.

L’effettiva possibilità di utilizzare il voucher sarà naturalmente legata all’apertura degli impianti nella giornata prescelta e alle condizioni previste dall’iniziativa. Ski’n December coinvolge i comprensori aderenti ad Anefski Lombardia e punta a incentivare la frequentazione della montagna proprio nelle prime settimane della stagione invernale.

L’iniziativa regionale si propone di raggiungere due obiettivi: rendere lo sci più accessibile alle nuove generazioni e sostenere il comparto turistico delle località montane. “Le finalità sono due: da una parte incentivare i ragazzi alla pratica sportiva e alla frequentazione della montagna, dall’altra sostenere concretamente il settore turistico e sciistico in una fase importante come l’avvio della stagione invernale”, spiega Picchi.

“È una misura che si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione della montagna lombarda e di promozione dello sport giovanile2, prosegue.

Tra gli altri interventi regionali ricordati dal sottosegretario figurano un bando da 1,8 milioni di euro per l’innevamento programmato, la promozione “Maestri di sci” da 50mila euro, destinata a offrire lezioni gratuite a ragazze e ragazzi, anche con disabilità, e un accordo con la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) per avvicinare allo sci gli studenti delle scuole primarie e secondarie attraverso esperienze gratuite sulla neve.

Per aderire a Ski’n December è necessario collegarsi al sito www.skinlombardia.it e registrarsi inserendo i propri dati anagrafici e il codice fiscale. Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile richiedere fino a due voucher giornalieri, versando online il contributo di 10 euro per ciascuno tramite carta di credito o prepagata. Al termine della procedura verrà rilasciato un voucher digitale, da presentare alle biglietterie delle stazioni sciistiche aderenti per ritirare lo skipass valido nella giornata scelta.

I voucher sono già acquistabili in prevendita, fino a esaurimento delle disponibilità.