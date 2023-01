Scialpinismo. Salita al monte Cazzola per il Cai Strada Storta

Inizio delle attività sociali 2023 per l’associazione di Acquate

Una trentina di persone hanno partecipato al primo appuntamento del ricco calendario 2023

LECCO – Domenica 29 gennaio la Strada Storta (sottosezione del Cai Lecco) ha aperto la sua attività sociale con una gita scialpinistica alla scoperta della val Devero (Verbania – Piemonte), dando inizio al ricco calendario di proposte per l’anno 2023. Un numeroso gruppo di soci, poco meno di 30 persone appassionate di escursioni sciistiche con le pelli di foca, si è ritrovato alle 6 per dirigersi vero Alpe Devero.

Nelle gite sociali la capacità della Strada Storta è di saper aggregare persone variegate nell’età e con diverse esperienze in montagna e capacità alpinistiche, dalle più esperte, a quelle meno ed anche alle primissime armi, con l’intento di portare tutti alla meta della gita divertendosi in compagnia.

E così è stato anche nell’uscita di domenica scorsa al monte Cazzola (2330 m). La salita con le “pelli” e la sciata in neve trasformata lungo i pendii del monte Cazzola ha suscitato negli scialpinisti sensazioni positive. Soddisfacendo tutti, dallo scialpinista che voleva iniziare la stagione con una gita tranquilla e sicura (dislivello e sviluppo non eccessivi, 700 m percorsi in un tempo di poco superiore a 2 h su un tracciato classificato MS = medio sciatore) a chi è solo agli inizi e voleva acquisire più esperienza in ambiente, per prendere dimestichezza e confidenza con l’attrezzatura e i pendii innevati fuori pista.

Il monte Cazzola si è quindi rivelato una bella novità in alternativa alle conosciute mete della Valtellina e dell’Engadina (sempre stupende) che, però, in questi ultimi anni nella stagione invernale si mostrano aride di neve, dovuto alle assenze di precipitazioni che manifestano i cambiamenti climatici ormai in atto, divenendo sempre più tangibili.

L’organizzazione della Strada Storta, archivia questa magnifica gita, già pianifica i prossimi appuntamenti, rivolti agli appassionati della attività invernale in montagna, per il mese di febbraio: domenica 12 e 26.