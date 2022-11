Appuntamento giovedì 10 novembre in Sala Ticozzi

Ospiti Federico Secchi e Marco Majori, reduci da un’impresa alpinistica senza ossigeno sul Manaslu

LECCO – Imperdibile evento dedicato al mondo alpinistico e alle sue emozioni: dopo due anni la Scuola Nazionale di Scialpinismo del Cai Lecco torna con ‘Una montagna di emozioni’, riproponendo un nuovo appuntamento dedicato alle avventure nel mondo dell’alpinismo e dello scialpinismo.

In programma giovedì 10 novembre alle ore 21 presso la Sala Don Ticozzi di Lecco, vedrà come protagonisti le guide alpine Federico Secchi e Marco Majori che racconteranno la loro recente impresa alpinistica in Nepal dove, insieme alla scialpinista polacca Anna Tybor, hanno conquistato la vetta del Manaslu (8.136m) senza utilizzare l’ossigeno.

L’ingresso alla serata è libero.