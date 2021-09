La Regione stanzia 6 milioni in favore di maestri e scuole di sci lombardi

La misura di sostegno alla categoria colpita dalla crisi economica legata al Covid

MILANO – Firmato oggi il decreto per l’erogazione di oltre 6 milioni di euro di indennizzi a favore dei maestri e delle scuole di sci penalizzati dalla mancata apertura al pubblico dei comprensori nella stagione sciistica invernale 2020/2021, a seguito dei provvedimenti per contrastare la diffusione del covid-19.

Potranno presentare domanda di contributo i Maestri di sci di tutte le discipline iscritti all’Albo del Collegio regionale della Lombardia alla data del 22/05/2021 e le Scuole di sci operanti in Lombardia e che hanno iniziato l’attività alla data del 22/05/2021.

Il bando aprirà alle ore 12.00 di giovedì 23 settembre e chiuderà alle ore 16.00 di martedì 19 ottobre 2021. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, pena la non ammissibilità, dal Soggetto richiedente obbligatoriamente in forma telematica, per mezzo del Sistema Informativo Bandi On Line. Ogni maestro e scuola potrà presentare una sola domanda.

“Sono particolarmente soddisfatto di questa misura – spiega l’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori – che va a beneficio di una categoria che detiene un ruolo fondamentale nell’ambito del turismo invernale di Montagna”

“Far ottenere i ristori ai maestri e alle scuole di sci, categoria duramente colpita dalle misure restrittive imposte dal lockdown, è stata una priorità assoluta – è il commento del sottosegretario regionale, Antonio Rossi – Come sottosegretario con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi Eventi ritengo fondamentale questo contributo per il sostentamento dei numerosi professionisti presenti nel nostro territorio che lavorano nei comprensori invernali. Auspico una piena ripartenza dal prossimo dicembre della stagione sciistica sulle nostre meravigliose montagne.”