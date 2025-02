L’area è interessata da dissesto, la decisione dopo un sopralluogo

Nei giorni scorsi l’ordinanza del sindaco valida fino a revoca

LECCO – A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha firmato un’ordinanza per chiudere al transito pedonale il tratto del Sentiero del Viandante in località San Martino. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza pubblica visto che l’area è interessata da dissesto. L’ordinanza sarà in vigore fino a revoca.

QUI L’ORDINANZA