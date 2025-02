Abbadia. Sentiero del Viandante chiuso in località San Martino

L’area è interessata da dissesto, la decisione dopo un sopralluogo

Nei giorni scorsi l’ordinanza del sindaco valida fino a revoca

ABBADIA – A seguito del sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, il vice-sindaco di Abbadia Roberto Gandin ha firmato un’ordinanza per chiudere al transito pedonale il tratto del Sentiero del Viandante in località San Martino ad Abbadia. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza pubblica visto che l’area è interessata da dissesto. L’ordinanza sarà in vigore fino a revoca.

QUI L’ORDINANZA