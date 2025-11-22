Sentiero GER chiuso per lavori: stop al transito fino al 12 dicembre

Messa in sicurezza del tratto tra la Bocchetta del Medale e la Cima del Coltignone

L’intervento richiesto dal Club Alpino Italiano – Sezione di Lecco “Riccardo Cassin”

LECCO – Il Comune di Lecco ha disposto la chiusura temporanea al transito pedonale del sentiero comunale n. 559 “GER”, uno dei percorsi più noti e frequentati dagli escursionisti lecchesi. L’interruzione sarà in vigore fino alle ore 18.00 di venerdì 12 dicembre 2025 .

La decisione si è resa necessaria per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria sul tratto compreso tra la Bocchetta del Medale e la Cima del Coltignone, un segmento particolarmente panoramico e suggestivo ma che, con il tempo, ha mostrato alcune criticità tali da richiedere un intervento mirato. L’obiettivo del cantiere è quello di ripristinare la piena percorribilità del sentiero, migliorandone fondo, stabilità e sicurezza complessiva, così da permettere agli escursionisti di tornare a frequentarlo in condizioni ottimali.

L’intervento, richiesto dal Club Alpino Italiano – Sezione di Lecco “Riccardo Cassin” e autorizzato dall’Amministrazione comunale, prevede lavorazioni che non possono svolgersi garantendo contemporaneamente il passaggio dei pedoni. Da qui la necessità della chiusura totale, evidenziata anche nella planimetria allegata all’ordinanza.

Il sentiero GER, apprezzato per il suo itinerario che collega i versanti del Medale alle creste del Coltignone, è considerato uno dei percorsi simbolo della conca alpina lecchese. La manutenzione rappresenta quindi un investimento sulla fruibilità del territorio e sulla sicurezza delle numerose persone che, in ogni stagione, scelgono questa via per le loro escursioni.

La riapertura è prevista sabato 13 dicembre, salvo condizioni meteo avverse o imprevisti tecnici.