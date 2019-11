Serata di festa a Rancio, una sessantina per il toc dei Beck

Sabato, nelle sede degli Alpini, il tradizionale evento

“Una serata in allegria tra amici, un grazie allo chef Nino di Bellagio”

LECCO – Una serata all’insegna dell’amicizia, in perfetto stile Beck. Sabato scorso una sessantina di soci, amici e simpatizzanti si sono ritrovati nella sede del Gruppo Alpini Monte Medale, a Rancio Alto, per un appuntamento che sta diventando una piacevole tradizione.

Guidati dal presidente Gianmario Maver il gruppo Beck, che unisce appassionati di montagna, ha messo le gambe sotto il tavolo per degustare la polenta al toc, un piatto della tradizione bellagina, così chiamato proprio perché per mangiarlo occorre usare le mani: il particolare tipo di polenta viene infatti presa con un mestolo di legno direttamente dal paiolo e staccata con le dita per mangiarla.

“Ai fornelli c’era il Nino di Bellagio, una autentica garanzia – ha detto un Maver soddisfatto per la serata -. E’ stata l’occasione per trascorrere un po’ di tempo in amicizia e allegria e non sono mancati nemmeno i canti. A dare manforte sulla parte ‘musicale’ c’era un ospite speciale, il baritono Giuseppe Capoferri, molto conosciuto anche nel Lecchese dove è spesso protagonista di concerti”. L’appuntamento con “Il toc dei Beck” è per il prossimo anno.