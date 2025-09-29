Serata in Maglione Rosso: i Ragni di Lecco raccontano le ultime imprese

Matteo Della Bordella parlerà della straordinaria prima ripetizione invernale della via di Casarotto al Fitz Roy

Venerdì 10 ottobre alle ore 21 presso l’auditorium della Casa dell’Economia a Lecco (viale Tonale 28)

LECCO – Ritorna la tradizionale Serata in Maglione Rosso: i Ragni incontrano la città e gli appassionati di alpinismo per raccontare, attraverso la voce dei protagonisti, le fotografie e le immagini filmate, le loro ultime avventure tra le montagne del mondo. Un viaggio attraverso il sogno e la passione, un momento importante per sprigionare nuove energie e trovare lo slancio per immaginare nuove mete e nuove sfide.

Cominceremo il viaggio con David Bacci e i suoi compagni, ci racconteranno la spedizione da poco conclusa nel Circo delle Unclimbables. Dal Canada al cuore dell’Asia, tra le montagne dell’Ak-Su Valley del Kirghizistan, grazie al racconto di Marco Zanchetta, Davide Pontiggia e Mattia Sandionigi. Dal Kirghizistan al Pakistan, con il Presidente Matteo “Giga” De Zaiacomo il lancio in prima visione del film prodotto in collaborazione con Camp, dedicato alla spedizione con Chiara Gusmeroli e alla nuova via “Azzardo Estremo”.

E poi ancora dal Ladakh fino alla parete ovest del Changabang, in India, fino alle vie di falesia e ai boulder più difficili e affascinanti del mondo. A portare un po’ d’aria di Patagonia sarà Matteo Della Bordella con Marco Majori, con le immagini e la testimonianza della straordinaria prima ripetizione invernale della via di Renato Casarotto sul Pilastro Goretta del Fitz Roy.

Questo e molto altro in una serata che si preannuncia come sempre imperdibile, intensa, e piena di passione color Maglione Rosso.