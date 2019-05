Appuntamento giovedì 23 maggio, ore 21, al Cenacolo Francescano di Lecco

I Ragni di Lecco sul palco per presentare le loro più recenti avventure fra le montagne del mondo

LECCO – Come ogni anno torna l’appuntamento con la Serata in Maglione Rosso che, anche quest’anno, è stata inserita all’interno del programma di Monti Sorgenti, la rassegna dedicata alla montagna organizzata da Cai Lecco, Fondazione Cassi e Gruppo Ragni.

Dodici mesi sulle montagne del Mondo

Una serata voluta per presentare alla Città di Lecco l’attività alpinistica svolta durante gli ultimi dodici mesi, attraverso filmati inediti e l’incontro diretto con i protagonisti dell’alpinismo lecchese di ieri e di oggi.

A 50 anni dallo Jirishanca

“Quest’anno, accanto al racconto di tante nuove avventure (dalla Patagonia alla valle di Yosemite), ricorderemo anche una salita che ha fatto la storia del nostro gruppo, ovvero quella del Jirishanca, avvenuta esattamente cinquant’anni fa. Grazie alla collaborazione della Fondazione Cassin verrà proiettato lo storico film della spedizione”.

Spazio ai nuovi membri

“Presenteremo inoltre i nuovi membri entrati a far parte dei Ragni nel 2018 e non mancherà, come sempre, lo spazio dedicato ai giovani e alle nuove generazioni, che rappresentano il futuro del nostro gruppo e sono sempre carichi di entusiasmo ed energia”.

La collaborazione con Monti Sorgenti

“Per noi Ragni è un onore contribuire con questa serata ad arricchire la rassegna di Monti Sorgenti e lavorare a fianco del Cai Lecco per promuovere la cultura di montagna sul nostro territorio. Ci auguriamo, come gli anni passati, di riuscire a coinvolgere il pubblico con le nostre salite e con la simpatia e l’energia dei nostri ragazzi”.

Il programma della serata

In scaletta ci sono le prime visioni dei film dedicati elle recenti spedizioni in Patagonia: dal tentativo in stile alpino sul Diedro degli Inglesi alla parete Est del Torre, alla prima salita del Cerro Mangiafuoco, remota cima del Campo de Hielo Norte.

Si andrà poi in California, sullo splendido granito di El Capitan, per la ripetizione della via Lurking Fear (quasi tutta in arrampicata libera).

Da lì si tornerà nelle Grigne, che ancora nascondono belle e difficili linee di scalata, mentre Stefano Carnati ci porterà nel mondo dell’arrampicata sportiva ai massimi livelli.

Lola Delnevo farà conoscere la sua passione per la natura e l’avventura, che neppure un gravissimo incidente è riuscito a fermare… E poi ci sarà spazio per i ragazzi della squadra sportiva, per conoscere la loro passione e gioia per la scalata.