Dall’India al Pizzo Eghen fino al leggendario Fitz Roy, un viaggio tra sogno, avventura e passione

Appuntamento venerdì 27 novembre alle 20.45 presso l’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco (ingresso libero)

LECCO – Venerdì 27 novembre torna il tradizionale appuntamento con il Gruppo Ragni: la Serata in Maglione Rosso. L’evento tanto atteso è in programma alle 20.45 presso l’Auditorium Casa dell’Economia di Lecco (ingresso libero) ed è inserito nella rassegna culturale promossa dal Cai Lecco: Monti Sorgenti 2026.

Il 2026 ha visto le celebrazioni per l’ottantesimo di fondazione del Gruppo, protagonista è stato il Lecco Climbing Festival, un festival che ha portato la montagna in città. Incontri, mostre, talk e attività outdoor hanno trasformato Lecco in un palcoscenico aperto dove atleti, esploratori e appassionati si sono incontrati per condividere storie, visioni ed esperienze verticali. Un’occasione per celebrare 80 anni dei Ragni di Lecco, tra memoria, futuro e nuove sfide.

La serata del 27 novembre si aprirà proprio con un brevissimo estratto di immagini e filmati che raccontano le giornate del 16, 17 e 18 ottobre.

Sarà poi la volta del film “Medale” (regia di Michele Caminati), un racconto umano tra storia e contemporaneità di una parete iconica nel cuore di molti alpinisti. Attraverso le storie personali di alcuni personaggi che hanno vissuto la parete, un racconto storico e contemporaneo della parete di casa per tanti lecchesi.

Ci sposteremo poi nella Rangtik Valley (India) grazie al cortometraggio di Luca Granfors. Un breve filmato che racconta la spedizione di Matteo De Zaiacomo, Chiara Gusmeroli e Davide Nesa.

Poi una storia di casa: quella del Pizzo Eghen. Una nuova via aperta dai ragni Dimitri Anghileri, Davide Pontiggia, Matteo Motta e Luca Gianola. Un film di Michele Caminati che racconta la storia di una cordata, di amicizia e passione per l’arrampicata che sa ancora costruirsi tra le valli e le pareti del nostro territorio.

Con il documentario “Oltre i venti del Sud” del regista Gian Luca Gasca e del produttore esecutivo Fulvio Mariani, sarà raccontata la prima salita invernale al leggendario pilastro Goretta sul Fitz Roy con Matteo Della Bordella, Marco Majori e Tommaso Lamantia. Un racconto che vuole essere anche omaggio a Renato Casarotto nel quarantesimo anniversario dalla tragica morte sul K2.

Dall’India al Pizzo Eghen fino al leggendario Fitz Roy, una serata che si preannuncia un viaggio tra sogno, avventura e passione per chiudere al meglio questo anno di festeggiamenti.