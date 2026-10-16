Si è aperto il Lecco Climbing Festival, la montagna scende in città per gli 80 anni dei Ragni

Con l’inaugurazione della mostra sulla storia dei maglioni rossi si è aperta l’intesa tre giorni

“Una manifestazione nata in maniera spontanea, dalle energie di tutti noi, per condividere la nostra passione con la città”

LECCO – Con l’inaugurazione a Palazzo del Commercio della mostra dedicata agli 80 anni dei Ragni della Grignetta, si è aperto ufficialmente oggi pomeriggio il Lecco Climbing Festival. Da oggi fino a domenica, grazie al ricco programma di eventi a cui hanno lavorato Ragni, Gamma e Cai Lecco, la montagna scenderà in città per celebrare l’importantissimo traguardo raggiunto dai maglioni rossi più famosi dell’alpinismo.

Anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli ha voluto inaugurare la splendida tre giorni non solo a parole, ma cimentandosi (in camicia e cravatta) sul pannello di arrampicata allestito per l’occasione in piazza Garibaldi. “Come comune ci abbiamo creduto anche perché abbiamo visto quanto era forte la volontà di fare questa manifestazione – ha detto il sindaco -. Credo che per gli organizzatori sia stato uno sforzo enorme ma oggi voglio sottolineare il bellissimo dialogo che c’è stato con tutti: non solo il tema sponsor sempre decisivo, ma è stato bellissimo vedere Ragni e Gamma lavorare assieme per realizzare questi tre giorni”.

Via quindi all’evento che celebra una storia partita da Lecco ma che ha permesso alla città di diventare famosa in tutto il mondo: un patrimonio importantissimo da ricordare, difendere e portare avanti.

“Questo è il punto zero di quello che è il Lecco Climbing Festival. Una manifestazione nata in maniera spontanea, dalle energie di tutti noi, perché sentivamo il bisogno di creare un momento per festeggiare gli 80 anni del gruppo, ma anche per condividere la nostra passione per la montagna con i Gamma, con tutti gli amici che ci hanno sostenuto e aiutato e anche con tutta la città – ha detto il presidente dei Ragni Matteo “Giga” De Zaiacomo -. Girando per le piazze avete visto che si è creata una situazione colorata, bella, con tanta energia: la nostra ragnatela ha raggiunto un po’ tutta la città. Grazie a chi ci ha creduto fin dall’inizio, è iniziato tutto per scherzo e oggi eccoci qui”.

A entrare nel vivo dei contenuti della mostra “Legati – Immagini e storie di una cordata lunga 80 anni” sono stati i curatori Serafino Ripamonti e Mario Giacherio, maglioni rossi a loro volta: “Attraverso una serie di immagini la mostra racchiude gli 80 anni del gruppo, abbiamo seguito un itinerario cronologico dalla nascita fino a giorni nostri – hanno detto -. La mostra non ha la presunzione di essere esaustiva su tutta l’attività del gruppo in questi 80 anni, ma sono una serie di immagini che illuminano particolari eventi, particolari momenti e particolari personaggi. Ci siamo accorti che queste immagini non raccontano solo di scalata, ma parlano anche di 80 anni di evoluzione della nostra società. La mostra parla del passato, ma l’augurio è quello di vederla sempre crescere anche negli anni futuri…”.

Saranno tre giorni davvero intensi, non solo per gli appassionati di montagna o di arrampicata. Sono in programma tantissime attività rivolte a tutti i cittadini, ai bambini e alle famiglie. Una festa collettiva a cui tutti sono invitati a partecipare.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DELL’EVENTO