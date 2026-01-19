Sicurezza in montagna: concluso il progetto “Abbassa il Rischio”

“Abbassa il Rischio” – Conclusione di un percorso di consapevolezza e formazione

LECCO – Si conclude ufficialmente il progetto “Abbassa il Rischio”, iniziativa dedicata alla sicurezza in montagna ideata e realizzata dagli studenti della classe quinta dell’indirizzo Servizi alla Cultura e allo Spettacolo dell’Istituto Bertacchi di Lecco. Il progetto, sviluppato attraverso una serie di video-pillole formative, ha affrontato molteplici aspetti della frequentazione dell’ambiente montano, con l’obiettivo di promuovere comportamenti responsabili e una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla montagna.

La decima e ultima pillola video chiude idealmente questo percorso, offrendo una sintesi di informazioni utili sopratutto a chi aspira a entrare a far parte del Soccorso Alpino.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana, presente attivamente sul territorio tra Lecco, Como e Varese, e delle Guide Alpine della Lombardia, professionisti impegnati quotidianamente nella formazione e nella sicurezza in ambiente alpino.

Un riconoscimento al lavoro svolto

Il lavoro svolto dagli studenti del Bertacchi è un esempio concreto di come conoscenza, responsabilità e comunicazione possano contribuire a ridurre incidenti ed emergenze in montagna. Attraverso le video-pillole, lezioni, interviste e consigli pratici sono stati messi a disposizione di tutti, contribuendo a diffondere messaggi di prevenzione e di uso corretto delle risorse del territorio.

Considerazioni sull’importanza del progetto

In un periodo in cui gli interventi di soccorso in montagna sono in crescita (vedi articolo) e dove spesso l’improvvisazione o l’informazione non qualificata possono aumentare i rischi per escursionisti e appassionati, iniziative come “Abbassa il Rischio” risultano fondamentali per promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza.

Un ringraziamento particolare va quindi a:

tutti gli studenti e docenti coinvolti , per l’impegno e la qualità dei contenuti;

il Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana , per la condivisione di esperienze e competenze tecniche;

le Guide Alpine di Lombardia, per il contributo qualificato sulla sicurezza outdoor.

Con l’auspicio che questo progetto abbia rafforzato la consapevolezza negli escursionisti e nei futuri operatori di soccorso, si conclude questa iniziativa con la speranza che ogni frequentatore della montagna possa affrontare i suoi percorsi con preparazione, rispetto dei propri limiti e attenzione ai segnali dell’ambiente.