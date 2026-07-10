Sicurezza in montagna, protocollo d’intesa tra Guide Alpine e Guardia di Finanza

E’ la prima volta in Italia

“Una collaborazione di fatto già in essere ma che ora viene istituzionalizzata e implementata in maniera programmatica”

SONDRIO – Il Collegio Guide alpine Lombardia e la Guardia di Finanza delle province di Sondrio, Brescia e Bergamo, con il Reparto Operativo Aeronavale di Como hanno firmato un protocollo di intesa per lo scambio di cognizioni e competenze tecnico professionali e giuridiche, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza in ambiente montano mitigandone il rischio. L’accordo è una novità assoluta in Italia e giunge a ratificare una collaborazione che di fatto è già in essere ma che ora viene istituzionalizzata e implementata in maniera programmatica.

Il protocollo è stato firmato presso la sede del Collegio Guide alpine Lombardia, al Castello Masegra di Sondrio, nella straordinaria cornice dell’Androne Guicciardi. Erano presenti per la Guardia di Finanza, il Colonnello t.ISSMI Daniele Sanapo, Comandante Provinciale di Sondrio, il Tenente Colonnello Matteo Antegiovanni per il Comando Provinciale di Bergamo, il Tenente Colonnello Paolo Zottola, Comandante del ROAN di Como ed il Maresciallo Capo Massimo Vezzoli, Comandante Stazione SAGF di Edolo, per il Comando Provinciale di Brescia; per il Collegio Guide alpine Lombardia, il presidente Fabrizio Pina e il Presidente della Commissione tecnica regionale Daniele Fiorelli.

Lo scopo dell’accordo è quello di fare squadra scambiandosi le competenze reciproche per aumentare la professionalità delle parti, con il fine ultimo della prevenzione e della salvaguardia delle persone in montagna.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, Col. t.ISSMI Daniele Sanapo, ha dichiarato: “Con la sottoscrizione odierna, la Guardia di Finanza fa un passo decisivo per la sicurezza in montagna stringendo un’alleanza strategica con chi la vetta la vive ogni giorno come le Guide Alpine. Il nuovo protocollo d’intesa costituisce un vero e proprio salto di qualità per la tutela degli appassionati e dei professionisti dell’alta quota e si inquadra nel più ampio contesto degli accordi sottoscritti dal Corpo con tutti gli attori istituzionali e operativi che concorrono alla sicurezza in ambiente impervio. L’indiscutibile valore aggiunto è rappresentato dalla reciproca condivisione di competenze tecniche, professionali e giuridiche con le Guide Alpine, da sempre pilastro della formazione e dell’attività professionale in montagna. L’obiettivo è di anticipare il pericolo prima che si presenti, facendo squadra per prevenire, mitigare e abbattere i fattori di rischio, trasformando l’esperienza in alta quota in un modello di sicurezza e consapevolezza”.

“Siamo molto contenti di questo accordo che arriva a sancire ufficialmente una collaborazione naturale fra enti che da tempo realmente lavorano insieme – ha detto Fabrizio Pina presidente Collegio Guide alpine Lombardia. – Il protocollo metterà a disposizione dei nostri professionisti una formazione di tipo tecnico e giuridico inerente alle nostre attività in montagna, e inoltre prevederà molte occasioni condivise di addestramento sul campo”.

Al termine della presentazione del protocollo si è tenuto un momento di ricordo della Guida alpina Maurizio Zappa, scomparso l’anno scorso. Zappa, già consulente dell’organo tecnico formatore in seno alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo, per la formazione e l’aggiornamento dei tecnici di elisoccorso del SAGF, è stato uno dei promotori che ha portato alla firma dell’accordo di oggi.