Sicuri in montagna: il 21 giugno torna la giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti

Un progetto promosso dal Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Creare sensibilità e accrescere la consapevolezza. Ecco l’elenco delle iniziative previste in Lombardia

LECCO – Domenica 21 giugno, in tutta Italia, si svolgerà la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva. È un progetto promosso dal Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

L’appuntamento estivo permette a tutti gli interessati di approfondire i temi connessi a escursionismo, ferrate, falesie, mountain-bike, ricerca di funghi e molto altro. Lo scopo di “Sicuri in montagna” è creare sensibilità e accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali nella frequentazione dell’ambiente montano e ipogeo, attraverso un’adeguata informazione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Iniziative in Lombardia

Lecco

Ferrata Centenario M. Resegone – Passo del Fò

Sicuri in ferrata – Presidio e salita Ferrata del Centenario

CAI Calolziocorte;

Frigerio Giuseppe 3358077806 geky.frigerio@gmail.com

Butti Sergio 3396957909 simbutt@libero.it

Ferrata Centenario M. Resegone – Passo del Fò Sicuri in ferrata – Presidio e salita Ferrata del Centenario CAI Calolziocorte; Frigerio Giuseppe 3358077806 geky.frigerio@gmail.com Butti Sergio 3396957909 simbutt@libero.it Bergamo

Ferrata Monte Ocone

Loc. Cimalprato di Valsecca S. Omobono Terme

Sicuri in ferrata – Ritrovo 8.30 partenza ferrata; presidio salita ferrata e sentiero attrezzato; stand informativo

VI Delegazione CNSAS; Gruppo GAMO Costa Valle Imagna;

Viscardi Tiziano 3484433674

Calderoli Alessandro 337242040

Ferrata Monte Ocone Loc. Cimalprato di Valsecca S. Omobono Terme Sicuri in ferrata – Ritrovo 8.30 partenza ferrata; presidio salita ferrata e sentiero attrezzato; stand informativo VI Delegazione CNSAS; Gruppo GAMO Costa Valle Imagna; Viscardi Tiziano 3484433674 Calderoli Alessandro 337242040 Pavia

Falesia di Bagnaria Valle Staffora – Bagnaria

Sicuri in falesia – Ore 9.30; falesia di Bagnaria, zona “Settore paranco”: prevenzione incidenti nell’arrampicata sportiva, prove di trattenuta della caduta

Stazione CNSAS Pavia Oltrepò; Scuola di Alpinismo Grignani, sezioni CAI Pavia, Voghera, Lodi; Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI;

Antoniolli Jacopo 3930141696 jacopo.antoniolli@gmail.com

Garlaschelli Angelo 3497328079

Elenco aggiornato sul sito: www.sicurinmontagna.it/news-eventi/evento/sicuri-in-montagna-d-estate-domenica-21-giugno-2026.