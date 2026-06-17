Sicuri in montagna: il 21 giugno torna la giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti

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Escursionisti impegnati sulla Ferrata del Centenario
Escursionisti impegnati sulla Ferrata del Centenario

Un progetto promosso dal Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico

Creare sensibilità e accrescere la consapevolezza. Ecco l’elenco delle iniziative previste in Lombardia

LECCO – Domenica 21 giugno, in tutta Italia, si svolgerà la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione estiva. È un progetto promosso dal Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

L’appuntamento estivo permette a tutti gli interessati di approfondire i temi connessi a escursionismo, ferrate, falesie, mountain-bike, ricerca di funghi e molto altro. Lo scopo di “Sicuri in montagna” è creare sensibilità e accrescere la consapevolezza dei rischi e dei limiti personali nella frequentazione dell’ambiente montano e ipogeo, attraverso un’adeguata informazione. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Iniziative in Lombardia

  • Lecco
    Ferrata Centenario M. Resegone – Passo del Fò
    Sicuri in ferrata – Presidio e salita Ferrata del Centenario
    CAI Calolziocorte;
    Frigerio Giuseppe 3358077806 geky.frigerio@gmail.com
    Butti Sergio 3396957909 simbutt@libero.it
  • Bergamo
    Ferrata Monte Ocone
    Loc. Cimalprato di Valsecca S. Omobono Terme
    Sicuri in ferrata – Ritrovo 8.30 partenza ferrata; presidio salita ferrata e sentiero attrezzato; stand informativo
    VI Delegazione CNSAS; Gruppo GAMO Costa Valle Imagna;
    Viscardi Tiziano 3484433674
    Calderoli Alessandro 337242040
  • Pavia
    Falesia di Bagnaria Valle Staffora – Bagnaria
    Sicuri in falesia – Ore 9.30; falesia di Bagnaria, zona “Settore paranco”: prevenzione incidenti nell’arrampicata sportiva, prove di trattenuta della caduta
    Stazione CNSAS Pavia Oltrepò; Scuola di Alpinismo Grignani, sezioni CAI Pavia, Voghera, Lodi; Centro Studi Materiali e Tecniche del CAI;
    Antoniolli Jacopo 3930141696 jacopo.antoniolli@gmail.com
    Garlaschelli Angelo 3497328079

Elenco aggiornato sul sito: www.sicurinmontagna.it/news-eventi/evento/sicuri-in-montagna-d-estate-domenica-21-giugno-2026.

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