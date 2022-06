Skyrace. Sabato si corre l’Utlac40, possibili limitazioni su alcuni sentieri

Interessate la Val Scarrettone in Grignetta e la zona Gerone sulla via della Ganda in Grignone

“Garantire la sicurezza reciproca di atleti ed escursionisti, ed evitare pericolosi incroci”

LECCO – Sabato 11 giugno è in programma la gara di corsa in montagna Utalc 40: partenza alle ore 7 da piazza Cappuccini a Lecco per affrontare 40 chilometri e 3.470 metri di dislivello, da Lecco a Mandello, sui sentieri delle Grigne. L’organizzazione avvisa che i seguenti sentieri potranno avere delle limitazioni di percorrenza, affinché sia garantita la sicurezza reciproca di atleti ed escursionisti, ed evitare pericolosi incroci nei tratti esposti e attrezzati da catene:

Val Scarrettone in Grigna Meridionale dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00 circa.

dalle ore 8.00 fino alle ore 12.00 circa. Zona Gerone sulla via della Ganda in Grigna Settentrionale (le catene sotto il rifugio Brioschi) dalle ore 12 fino alle ore 15.30 circa.

“Nei tratti in questione saranno presenti volontari dell’organizzazione della gara e personale del Soccorso Alpino – hanno fatto sapere gli organizzatori -. Si chiede gentilmente a chi dovesse trovarsi in questi tratti di rispettare le indicazioni che verranno impartite dal personale sopra citato e presente sul percorso, oppure ove possibile seguire percorsi alternativi. Inoltre verranno posizionate in alcuni punti delle corde fisse, che verranno però rimosse a fine gara e che quindi non saranno necessariamente presenti al ritorno per chi percorrerà quel tratto di sentiero. L’organizzazione della gara ringrazia e si scusa anticipatamente di eventuali disagi”.