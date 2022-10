Soccorso Alpino: concluso il corso avanzato di recupero in parete

Ieri la simulazione sulla Bastionata sud del Resegone

Impegnati 13 volontari della XIX Delegazione Lariana

LECCO – Il Corso avanzato per recupero in parete dedicato ai volontari del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana, che ha visto la partecipazione di 3 istruttori e 13 tecnici, si è concluso ieri, martedì, sulla Bastionata sud del Resegone.

La giornata conclusiva ha visto impegnati i volontari nella simulazione di un recupero con uno scalatore infortunato a metà parete.

All’insaputa dei soccorritori è stata posizionata la cordata con uno dei tre istruttori che ha controllato tutte le fasi recupero.

Successivamente dall’alto è stato calato un primo soccorritore per individuare il punto dell’incidente. Una volta individuato, il soccorritore dotato di materiale d’armo (trapano, chiodi, eccetera) ha fissato un ancoraggio qualche metro sopra l’infortunato. Subito dopo è stata stesa la fune guida per dar modo alla barella con medico e accompagnatore di raggiungere l’infortunato. Una volta imbarellato il ferito, la squadra posizionata in alto ha iniziato la calata ed ha raggiunto il compagno dell’infortunato che è stato agganciato qualche metro sotto la barella. Dopodiché tutti assieme sono stati calati alla base della parete dove una squadra di soccorritori via terra li attendeva.

L’impegnativa simulazione si è poi conclusa con le calate del resto della squadra alla base della parete.