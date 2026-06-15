Soccorso Alpino. Esercitazione nel canale Bobbio per 22 tecnici e istruttori

Provati tutti i metodi di calata con barella portantina

Una attività indispensabile per essere sempre pronti e performanti nelle situazioni di emergenza

LECCO – Nonostante le numerose emergenze a cui sono chiamati a far fronte durante la bella stagione, i tecnici del Soccorso Alpino, XIX Delegazione Lariana, stazione di Lecco, devo anche ritagliarsi del tempo da dedicare all’addestramento sul campo attraverso attività di esercitazione.

22 tra tecnici e istruttori, nei giorni scorsi, hanno partecipato a una esercitazione nella parte bassa del Canale Bobbio sul Resegone, un tratto che presentava diverse morfologie di terreno e ha consentito di attivare diversi scenari con le relative manovre. In particolare si è potuto mettere in atto tutti i metodi di calata con barella portantina sia in orizzontale che in verticale.

Una attività indispensabile per essere sempre pronti e performanti nelle situazioni di emergenza. I tecnici del Soccorsi Alpino hanno scelto quel particolare tratto del Canale Bobbio anche perché nell’ultimo anno, proprio lì, sono stati effettuati ben cinque interventi di soccorso. L’attività di addestramento ha quindi consentito di elaborare le strategie di intervento più efficaci in quella particolare zona. Un ringraziamento per la collaborazione è stato rivolto a ITB.