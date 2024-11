Soccorso Alpino. Esercitazione tecnico-sanitaria ai Piani Resinelli

Nella zona del Nibbio, sabato scorso, impegnati i tecnici della Stazione di Lecco

Gli scenari sono stati molteplici e sono serviti per affinare l’operatività durante un intervento

PIANI RESINELLI – Nella giornata di ieri, sabato 9 novembre, ai Piani Resinelli, in zona Nibbio, si è svolta una esercitazione tecnico-sanitaria della Stazione di Lecco, XIX Delegazione Lariana del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.

Gli scenari sono stati molteplici e sono serviti per affinare l’operatività durante un intervento, sia sotto l’aspetto tecnico, sia per la parte sanitaria, grazie alla partecipazione di istruttori IrTec (istruttori regionali tecnici) e IrSan (istruttori regionali sanitari), così come previsto dal piano formativo regionale del Cnsas Lombardo.

Grande impegno e motivazione per tutti gli intervenuti, consci che l’essere preparati per ogni esigenza è a garanzia delle persone in difficoltà.