Soccorso Alpino Lombardo: l’anno inizia all’insegna della formazione

Esercitazioni pratiche e nuovi obiettivi per il 2025

Sabato 1° febbraio, tecnici in Valchiavenna per un’esercitazione nella forra Pissarotta

BERGAMO/SONDRIO – Gli appuntamenti del 2025 della squadra forra regionale del Cnsas lombardo sono iniziati nei giorni scorsi a Stezzano (BG), con una lezione serale tenutasi il 31 gennaio, incentrata sulla movimentazione in forra durante l’inverno e le sue specifiche peculiarità, come ad esempio gli accorgimenti tecnici da adottare.

Inizialmente, il programma prevedeva di svolgere la parte pratica successiva in Valmalenco (SO), in una forra invernale con neve e ghiaccio, ma le condizioni meteorologiche non erano favorevoli. Di conseguenza, sabato 1° febbraio i tecnici hanno deciso di spostarsi in Valchiavenna, a Samolaco, dove hanno affrontato la forra Pissarotta, caratterizzata da una grande verticale di 120 metri. Durante l’attività, hanno anche colto l’opportunità per integrare gli ancoraggi esistenti.

Il bilancio della giornata è stato decisamente positivo, poiché l’esercitazione ha permesso alla squadra di riprendere l’attività dopo la pausa natalizia. Nelle prossime settimane, i tecnici della squadra forra regionale lombarda avranno altri appuntamenti formativi, con l’obiettivo di seguire gli aggiornamenti previsti anche dalle nuove direttive emanate dalla SNaFor (Scuola nazionale soccorso in forra) del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico.