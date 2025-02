Società Escursionisti Lecchesi: assemblea e rinnovo del consiglio direttivo

Sabato 1 marzo alle 18.15 presso la Casa della Carità di via San Nicolò a Lecco

“L’appuntamento è particolarmente importante, tutti i soci sono invitati a partecipare”

LECCO – Società Escursionisti Lecchesi verso l’assemblea generale ordinaria del 1° marzo che quest’anno riveste un’importanza particolare visto che si terranno anche le votazioni per il rinnovo del consiglio direttivo. L’appuntamento, a cui tutti i soci sono invitati a partecipare, è in programma sabato 1 marzo alle 18.15 presso la Casa della Carità di via San Nicolò a Lecco.

A tracciare un piccolo bilancio dell’ultimo mandato (durato 4 anni al posto dei canonici 3 causa Covid) è il presidente Mauro Colombo che guida l’associazione dal 2015: “Anche questo mio terzo mandato è stato ricco di soddisfazioni. L’associazione è in salute anche se, come tutti in questo particolare momento storico, si fa fatica a trovare persone nuove che hanno voglia di impegnarsi per dare continuità alla storia ultracentenaria della Sel. A tal proposito mi preme ribadire che le porte sono aperte per chiunque abbia voglia di dedicare tempo ed energie”.

Un pezzo importante dell’eredità dell’associazione consiste nei quattro rifugi di proprietà (Rocca-Locatelli ai Piani Resinelli, Sassi-Castelli ai piani di Artavaggio, Azzoni in vetta al Resegone e Grassi, alla bocchetta del Camisolo ai piedi del pizzo dei Tre Signori) che sono un orgoglio ma richiedono anche molte attenzioni: “Abbiamo programmato nei prossimi anni una spesa di circa 300mila euro per la loro manutenzione. Stiamo aspettando l’esito di alcuni bandi della regione a cui abbiamo partecipato che potrebbero coprire fino all’80% delle spese”.

Punta di diamante delle iniziative organizzate dall’associazione è sicuramente il CamminaSel, un calendario di gite che negli ultimi anni ha riscosso sempre più successo: “E’ già pronto il calendario 2025 e ci auguriamo che la partecipazione rimanga ancora così alta. Si comincia il prossimo 16 marzo con un appuntamento dedicato allo sci al Passo del Tonale con camminata e visita al museo della Grande Guerra di Temù” (QUI IL CALENDARIO CAMMINASEL 2025).

Come da tradizione, dopo l’assemblea, ci sarà la Cena dei Compleanni presso la Casa della Carità.