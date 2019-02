In tanti all’assemblea dei soci, presentate le iniziative per i 120 anni

Il presidente Mauro Colombo: “Per costruire il futuro, però, servono i giovani”

LECCO – Un anno speciale per la Società Escursionisti Lecchesi che festeggia i 120 anni.

Nel salone dell’oratorio San Luigi di Lecco, oggi pomeriggio, si è svolta un’assemblea ordinaria dei soci molto partecipata.

Ad aprire i lavori il presidente Mauro Colombo, al primo anno del suo secondo mandato. Osservato un minuto di silenzio per ricordare i soci scomparsi nel 2018: Maurizio Valsecchi, Piergiorgio Colombo, Lodovico Fiocchi, Elia Invernizzi, Aldo Realini, Giancarlo Colombo, Gianfranco Anghileri, Paola Stacchini e Giuseppe Pozzoli.

Un pensiero speciale proprio a Maurizio Valsecchi, storico gestore del rifugio Azzoni al Resegone, scomparso improvvisamente lo scorso agosto.

Presenti il consigliere Bruno Biagi, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e il presidente del Cai Lecco Alberto Pirovano.

I quattro rifugi Sel

“Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno dato risposte concrete per raggiungere i vari obiettivi – ha detto il presidente Colombo -. Sul fronte rifugi, che cerchiamo nel limite del possibile di rendere sempre più accoglienti, sappiamo che c’è molto da fare ma bisogna far quadrare le esigenze con il bilancio”.

La Sel ha quattro rifugi: l’Azzoni al Resegone, il Sassi-Castelli ad Artavaggio, la Grassi alla bocchetta del Camisolo e il Rocca-Locatelli ai Resinelli.

“Cercheremo sempre di essere vicini ai nostri rifugisti che ringraziamo perché sappiamo tutti gli sforzi che fanno”.

Dopo il primo anno, la Sel si è detta soddisfatta della gestione del rifugio Rocca-Locatelli da parte di Cariboni e De Rocchi. Grazie all’ammodernamento delle camerette, il rifugio ha ripreso anche i pernottamenti.

Lavori in vista per il rifugio Sassi-Castelli dopo il rinnovo del contratto alla famiglia Aluvisetti. In primavera, infatti, si realizzerà la fognatura.

Per quando riguarda la Grassi, gestita da Anna Bortoletto e Amos Locatelli, sono stati effettuati dei lavori di messa in sicurezza dell’impianto fotovoltaico.

Un grosso impegno finanziario, invece, hanno richiesto il lavori al rifugio Azzoni con la tinteggiatura esterna, la sistemazione del bivacco invernale e la realizzazione della terrazza panoramica. Il rifugio è gestito da Stefano Valsecchi, figlio di Maurizio.

I festeggiamenti per i 120 anni

L’11 maggio sarà un giorno speciale per la Sel che porterà la montagna in piazza XX Settembre. Grazie all’aiuto del comune, infatti, verranno allestiti cinque gazebo: uno dedicato a ogni rifugio più uno per la Sel. Alla sera, a palazzo delle Paure, si terrà un incontro che vedrà protagonista un ospite speciale a sorpresa.

Durante la serata saranno premiati anche i vincitori del concorso “Conosciamo i nostri rifugi” che coinvolgerà gli studenti delle scuole nella realizzazione di un bozzetto riguardante i rifugi Sel.

Per i 120 gli “assalti” si fanno in quattro

Tutti conosciamo il tradizionale assalto al Resegone: centinaia di escursionisti raggiungono la vetta da tutti i versanti della montagna. Una tradizione che rivivrà anche quest’anno, domenica 7 luglio.

Non sarà finita qui perché l’8 settembre sarà la volta dell’assalto alla Grassi, il 6 ottobre l’assalto ad Artavaggio e il 10 novembre l’assalto ai Resinelli.

Un appello ai giovani

Il 2018 si è chiuso con 21 nuovi soci, mentre il 2019 si è aperto con 12 nuovi soci nel mese di gennaio. La grande famiglia Sel conta 271 soci ordinari e 141 soci vitalizi.

“Per costruire il futuro, però, serve un ricambio generazionale – ha detto il presidente Colombo -. Dobbiamo tutti prenderci l’impegno di trovare qualche idea per riuscire a coinvolgere maggiormente i giovani. Solo così possiamo dare continuità alla ricchezza che abbiamo ricevuto in eredità, una ricchezza che non è fatta solo di immobili ma di storia, tradizione e amicizia”.

Sul aggiornatissimo sito della Società Escursionisti Lecchesi (www.sel-lecco.org) è possibile trovare tutte le informazioni sulle varie iniziative, appuntamenti e il nuovo calendario delle gite.