Società Escursionisti Lecchesi: confermato il presidente Mauro Colombo

Rinnovato il consiglio direttivo della storica associazione, ben cinque le new entry

LECCO – Assemblea annuale, sabato 1 marzo, per i soci della Società Escursionisti Lecchesi che si sono ritrovati alla Casa della Carità di Lecco. Dopo la relazione morale del presidente Mauro Colombo e la relazione finanziaria, si sono aperte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo che guiderà l’associazione per il triennio 2025/2027.

La squadra è stata rinnovata profondamente con cinque new entry: Paola Beretta, Chiara Ravasi, Anna Motta, Sergio Riva e Stefano Corti che si affiancano a consiglieri confermati Lucilla Nava, Giusi Negri, Mauro Colombo e Mario Dell’Era. Nell’occasione è stato eletto anche il consiglio dei Revisori con Sandra Angeloni, Barbara Arienti e Eugenio Cappelli.

L’assemblea, che ha visto la presenza di un’ottantina di soci, si è conclusa con la consueta cena organizzata dai volontari della Caritas presso la mensa della Casa della Carità. Come anticipato, durante l’assemblea si è parlato del bando di Regione Lombardia (in attesa dell’esito) a cui l’associazione ha partecipato per reperire fondi destinati ai lavori di ammodernamento dei 4 rifugi di proprietà con una spesa prevista di circa 300.00 euro. Un impegno gravoso e programmato nel corso dei corrente anno.

Per quanto riguarda l’attività escursionistica continua il CamminaSel, evento sempre molto partecipato, che prevede il 16 marzo la gita sciistica e escursionista al Tonale (alcuni posti ancora disponibili).

Nella serata di ieri, martedì 4 marzo, si è svolta la prima riunione del nuovo direttivo che ha provveduto ad assegnare le cariche sociali: conferma con voto unanime del presidente Mauro Colombo. Lucilla Nava eletta vice presidente e responsabile delle gite, Paola Beretta tesoriera e Chiara Ravasi Segretaria.

“Un consiglio rinnovato e ringiovanito – ha detto il presidente Mauro Colombo -. Siamo felici per l’ingresso di cinque nuovi consiglieri che hanno accettato con entusiasmo di affrontare i numerosi impegni che ci attendono”.