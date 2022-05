Società Escursionisti Lecchesi: in 4 anni investiti oltre 250mila euro nei rifugi

Sabato scorso l’assemblea ordinaria all’oratorio di Lecco

Al termine dell’appuntamento si è svolta la tradizionale cena dei compleanni

LECCO – Una quarantina i soci presenti all’assemblea ordinaria della Società Escursionisti Lecchesi, sabato sera, all’oratorio San Luigi di Lecco. Un importante momento d’incontro dopo due anni complicati a causa della pandemia e, soprattutto, nel periodo in cui l’attività finalmente sembrerebbe ricominciare in maniera costante senza la spada di Damocle del Covid.

Dopo l’approvazione della relazione morale e di quella finanziaria, è stato presentato il tradizionale appuntamento con il CamminaSel 2022. Proseguono gli importanti sforzi dell’associazione guidata dal presidente Mauro Colombo per ammodernare i propri rifugi. Il tesoriere ha fatto una panoramica dei lavori effettuati per un impegno economico di 126.000 euro, 71.000 dei quali coperti da un finanziamento di Regione Lombardia. Un impegno che si prolunga ormai da alcuni anni, tanto che, solo nell’ultimo quadriennio, la Sel ha investito qualcosa come 254.000 euro per l’ammodernamento dei suoi 4 rifugi (Azzoni, Grassi, Sassi-Castelli e Rocca-Locatelli).

Al termine dell’assemblea la tradizionale cena dei compleanni svolta sempre all’oratorio di Lecco e che ha visto il saluto del prevosto di Lecco don Davide Milani e dell’assessore del comune di Lecco Giovanni Cattaneo.