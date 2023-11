Società Escursionisti Lecchesi in festa: “Si chiude una stagione molto intensa”

Oltre 100 soci, domenica, al tradizionale pranzo al rifugio Rocca Locatelli ai Piani Resinelli

“Bene le attività escursionistiche e bene le attività dei nostri rifugi, ai gestori va il nostro sentito ringraziamento”

LECCO – Oltre 100 soci hanno partecipato domenica alla tradizionale festa della Società Escursionisti Lecchesi al Rifugio Rocca Locatelli ai Piani Resinelli. L’appuntamento, di fatto, chiude l’intensa stagione che ha visto impegnata l’associazione, un momento davvero molto sentito soprattutto dai soci storici e “meno giovani” che hanno la possibilità di raggiungere il rifugio in auto e trascorrere la giornata in compagnia.

Durante la giornata di festa don Andrea Lotterio, parroco di Malgrate, ha celebrato la Santa Messa nella quale sono stati ricordati tutti i soci defunti. A seguire il pranzo sociale preparato da chef Fabio brillantemente coadiuvato da Isa e da tutto il suo staff.

La festa si è conclusa con la ricca lotteria, un momento particolarmente gradito che appassiona sempre i partecipanti con il ricavato destinato a sostenere qualche piccola manutenzione nei quattro rifugi di proprietà (Rocca Locatelli, Sassi Castelli, Azzoni e Grassi).

“Possiamo dirci decisamente soddisfatti per quanto fatto quest’anno: – ha detto il presidente Mauro Colombo – sia per quanto concerne le attività dei nostri rifugi (ai gestori va un sentito ringraziamento per il costante impegno), sia per quanto attiene alle attività escursionistiche, molto partecipate dai nostri soci, che hanno saputo aggregare nuovi amici a testimonianza della validità delle iniziative”.