Società Escursionisti Lecchesi, l’intensa stagione si è conclusa con la tradizionale festa sociale

Un centinaio tra soci, famigliari e amici hanno partecipato al pranzo al rifugio SEL Rocca – Locatelli

Il presidente Mauro Colombo ha ricordato che il 2025 si aprirà con il rinnovo del consiglio direttivo

LECCO – Grande partecipazione, domenica 17 novembre, per il tradizionale pranzo sociale della Società Escursionisti Lecchesi che si è svolta al rifugio Rocca-Locatelli ai Piani Resinelli. Con questo evento, come di consueto, si chiude anche l’intensa stagione che ha visto protagonista l’associazione guidata dal presidente Mauro Colombo.

La giornata di festa è cominciata con una breve passeggiata al Parco del Valentino, quindi il prevosto di Lecco don Bortolo Uberti ha celebrato la Santa Messa all’interno del rifugio. A seguire il centinaio di soci della SEL, accompagnati da famigliari e amici, si sono seduti a tavola per apprezzare il ricco menù preparato dal gestore Fabio coadiuvato da Isa con il suo staff. La giornata si è conclusa con la tradizionale lotteria a premi.

“Un bellissimo momento di condivisione, vissuto in armonia, a conclusione di una stagione di grande soddisfazione – ha detto il presidente Colombo che ha ricordato che il 2025 inizierà con il rinnovo del consiglio direttivo del gruppo -. Con la fine anno scadrà anche il mandato dell’attuale consiglio direttivo, pertanto col nuovo anno i soci saranno chiamati in assemblea per provvedere al rinnovo. Colgo l’occasione per ribadire che le porte sono aperte a tutti coloro che a vario titolo vorranno avvicinarsi alla SEL”.