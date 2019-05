Giornata di festa sabato 11 maggio per i 120 anni della Società Escursionisti Lecchesi

In serata, a Palazzo delle Paure, sarà ospite Lino Zani amico e guida di Papa Giovanni Paolo II

LECCO – Correva l’anno 1899, a Lecco i settimanali locali comunicavano la notizia che la sera del giorno 1 gennaio, un gruppo di baldi giovanotti di sicure speranze, staccatosi dalla Società Alpina Operaia “A. Stoppani”, aveva fondato la Società Escursionisti Lecchesi.

Naturalmente la nascita della SEL suscitò un certo scalpore nella quieta vita della Lecco di allora e all’interno della Società Alpina: vi furono adunanze, assemblee, interpellanze, con minacce di espulsione di soci rei di aver creato la nuova… concorrente.

Poi il buon senso prevalse, il comune amore per la montagna riappacificò gli animi e si arrivò ad una buona comprensione e anche collaborazione fra le società consorelle.

Così inizia l’avventura della SEL che ha attraversato due guerre, ha acquisito 4 rifugi ed è arrivata al 2019 indenne compiendo 120 anni.

“Per festeggiare l’evento e per far meglio conoscere il nostro sodalizio ai lecchesi, per l’intera giornata di sabato 11 maggio, in piazza XX settembre, si terrà una manifestazione che avrà come catalizzatore e veicolo di promozione la presenza dei nostri rifugisti ‘in piazza’ con l’allestimento di 4 gazebo: Anna Bortoletto per il rifugio Grassi, ai piedi del pizzo dei Tre Signori, Stefano Valsecchi per il rifugio Azzoni, in cima al Resegone, Massimo Aluvisetti per il rifugio Sassi-Castelli, ai Piani di Artavaggio e Mauro Cariboni per il rifugio Rocca-Locatelli ai Piani dei Resinelli”.

I rifugi, rappresentano un presidio di cultura, educazione e sostenibilità per il territorio montano Lecchese, luoghi di accoglienza e convivialità, posti di soccorso e sicurezza aperti a tutti, gestiti da donne e uomini riconosciuti come tenaci sentinelle delle nostre montagne.

Nel corso della giornata, alle ore 17, presso il Palazzo delle Paure, si terrà la premiazione del concorso “Coloriamo i nostri rifugi”, che ha visto coinvolte le scuole del circondario nella progettazione di bozzetti di murales che verranno realizzati poi, all’interno dei rifugi stessi.

In serata, alle ore 21, sempre presso la sala del Palazzo delle Paure, alla presenza delle autorità, sarà ospite Lino Zani filosofo a 360 gradi della montagna, guida alpina che ha gestito per molti anni il rifugio alla Lobbia Alta sull’Adamello, amico di Mike Bongiorno con il quale ha organizzato diverse spedizioni, amico e guida di Papa Giovanni Paolo II, autore di programmi televisivi e molto altro ancora.

Nell’ambito della serata verrà presentata l’edizione speciale degli “Assalti”, non solo il classico Assalto al Resegone la prima domenica di luglio, ma anche l’assalto agli altri rifugi: l’8 settembre alla Grassi, il 6 di ottobre al Sassi Castelli in Artavaggio e il 10 novembre al Rocca Locatelli ai Resinelli.

“Sicuramente sarà una giornata di festa per tutti noi della SEL e per i lecchesi – hanno detto gli organizzatori – convinti che il giusto approccio per alimentare un buon associazionismo è, in primis, rendersi avvicinabili e comunicativi verso l’essenza dell’essere socio SEL”.