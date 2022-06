“Sopra di me | la Grigna”, festival di musica e teatro in montagna

Il 25 giugno il primo appuntamento al Forno della Grigna

Tornare a stare insieme, sentirsi comunità, condividere le emozioni, immergersi nella bellezza della natura

PIANI RESINELLI – Chi è nato nelle valli conosce perfettamente la sensazione delle montagne intorno, come un occhio benevolo che osserva, benedice e protegge. La Grigna, con la sua presenza silenziosa, ha offerto conforto e riparo a tutte le persone in cerca di bellezza: abitanti locali, esploratori di passaggio.

Ma anche le montagne a loro volta hanno bisogno di protezione, e di una comunità che se ne prenda cura. “Sopra di me | La Grigna Festival” nasce proprio con l’obiettivo di tornare a stare insieme, sentirsi comunità, condividere le emozioni, immergersi nella bellezza della natura circondati da suoni e parole.

La direzione artistica è di Nadir Giori, musicista, ideatore del festival insieme a Marco Madama, rifugista. Entrambi con la passione per la montagna, la musica, il teatro e la bellezza. Marco lavora in Grigna. Nadir ci abita sotto. È la montagna che più li fa sentire a casa e in questa casa hanno deciso di realizzare questa idea. Con la collaborazione di Resinelli Tourism Lab, il laboratorio di sviluppo turistico sostenibile montano (www.resinellitourismlab.com); WOW! Associazione di Promozione Sociale e la rete di rifugi ospitanti: Il Forno della Grigna, Rifugio SEL Rocca Locatelli, Rifugio Bietti-Buzzi, Rifugio Bogani, Rifugio Antonietta, Rifugio Carlo Porta.

Programma

25 giugno presso Il Forno della Grigna, Aiora l’altalena e il vino

presso Il Forno della Grigna, Aiora l’altalena e il vino 2 luglio presso Rifugio SEL Rocca Locatelli, Contemporary Project Plays Atom Heart Mother

presso Rifugio SEL Rocca Locatelli, Contemporary Project Plays Atom Heart Mother 9 luglio presso Rifugio Bietti-Buzzi, Con la luna sulle spalle

presso Rifugio Bietti-Buzzi, Con la luna sulle spalle 16 luglio presso Rifugio Bogani, Ma Però Simone Mauri & Flaviano Braga

presso Rifugio Bogani, Ma Però Simone Mauri & Flaviano Braga 22 luglio presso Rifugio Antonietta Pialeral, Corde Rosa

presso Rifugio Antonietta Pialeral, Corde Rosa 30 luglio presso Rifugio Bietti-Buzzi, Giuseppe Cederna

presso Rifugio Bietti-Buzzi, Giuseppe Cederna 5 agosto presso Rifugio Carlo Porta, Sulutumana

Per le prenotazioni: sopradimelagrigna@gmail.com. Si ringraziano: LeccoLatte; Autofficina Consoli Lecco; Sheltia; Mec Man; Acquistapace Stefano e Vinicola Mauri.