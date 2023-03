“Sopra di me / la Grigna”, torna il festival di musica e teatro sulle Grigne

Sabato 25 marzo la presentazione a Lecco nello spazio Otolab dalle ore 17

Il festival è organizzato da WOW! Associazione di promozione sociale e Resinelli Tourism Lab

LECCO – “Sopra di me / la Grigna”, il festival di musica e teatro sulle Grigne, torna con la seconda edizione che verrà presentata durante l’evento in programma sabato 25 marzo a Lecco nello spazio Otolab dalle ore 17.

Nato del 2022 da un’idea di Marco Madama, rifugista, e Nadir Giori, musicista, il festival ha come prima finalità la creazione di una rete che metta in connessione rifugi, sedi Cai, associazioni del settore, amministrazioni comunali e tutti i soggetti che vogliono essere protagonisti nella terra che li ospita per prendersene cura e valorizzarla.

Nell’edizione del 2022 il festival ha portato 7 eventi in 6 rifugi delle Grigne richiamando l’attenzione di oltre 400 partecipanti. Il festival è organizzato da WOW! Associazione di promozione sociale e Resinelli Tourism Lab. La seconda edizione verrà presentata con un evento spettacolo che ospiterà alcuni degli artisti che hanno animato l’edizione 2022, tra cui Sulutumana, Aiora e Corderosa.

Il programma della seconda edizione del festival