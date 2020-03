La “campagna” del fotografo lecchese

“C’è ancora troppa gente in giro”

LECCO – Un nuovo manifesto, dopo quelli realizzati nei giorni scorsi, per dire alla gente “State a casa”. Ecco la locandina realizzata dal fotografo lecchese Luca Lozza e accompagnata da un’amara constatazione: “Bisogna stare in casa, c’è ancora troppa gente in giro”.