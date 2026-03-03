Sport invernali inclusivi: Piani di Bobbio protagonisti del progetto europeo Ski-Ability

Iniziativa guidata da Regione Lombardia, che partecipa con 70mila euro a un finanziamento complessivo di 280mila euro

Presentato a Brescia il modello di autovalutazione per i gestori degli impianti sciistici

LECCO – I Piani di Bobbio sono tra le aree pilota del progetto europeo Ski-Ability, l’iniziativa guidata da Regione Lombardia per rendere le discipline invernali realmente accessibili alle persone con disabilità. Il progetto è stato presentato oggi, martedì 3 marzo, all’Università di Brescia.

Insieme alla località lecchese è coinvolta anche Colere, in provincia di Bergamo. Ski-Ability si inserisce nell’ambito della Comunità di Lavoro ArgeAlp e vede la partecipazione della Provincia autonoma di Trento, Germania, Austria e Svizzera, in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP) e il Comitato Paralimpico Italiano (CIP).

Finanziato con 280 mila euro – 180 mila dalla Rete Arge Alp e 70 mila da Regione Lombardia – il progetto si sviluppa con il supporto scientifico dell’Università di Brescia, sotto la responsabilità del professor Alberto Arenghi.

Il cuore dell’iniziativa è un tool kit di autovalutazione che consente ai gestori degli impianti sciistici di verificare il livello di accessibilità del proprio comprensorio, attivando in modo coordinato i servizi necessari: navette attrezzate, parcheggi dedicati, impianti di risalita accessibili, ausili specializzati e istruttori qualificati. L’obiettivo è garantire un sistema integrato che comprenda mobilità, servizi igienici, ristorazione e alloggi privi di barriere.

“Il progetto Ski-Ability è un sistema capace di innescare interventi ‘a catena’ nell’intero territorio, stimolandolo a costruire un’offerta turistica accessibile a tutti”, ha sottolineato il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, intervenuta in videocollegamento.

L’iniziativa supera l’idea che basti eliminare singole barriere. “Una rampa per una carrozzina al posto delle scale non basta – ha spiegato Picchi –. Chi vive una disabilità motoria e desidera praticare sport sulla neve conosce bene il rischio di imbattersi in una serie di ostacoli. Un comprensorio può essere dotato degli impianti di risalita più moderni, che consentono alla persona con disabilità di risalire con un monosci, ma se il parcheggio non è attrezzato o se i servizi di ristorazione – compresi quelli igienici – non sono accessibili, quel desiderio resta irrealizzabile”.

Il tool kit, elaborato da un gruppo multidisciplinare di esperti con FISIP e CIP, punta a rispondere a una domanda precisa: è davvero possibile per uno sciatore con disabilità vivere una giornata sulla neve in autonomia, senza accompagnatori? Il gestore dell’impianto è chiamato a individuare le criticità e coinvolgere l’intero sistema dei servizi del comprensorio, a partire anche dalle informazioni online necessarie alla pianificazione dell’esperienza.

“Siamo orgogliosi che Regione Lombardia sia capofila del progetto europeo Ski-Ability. Questo modello, concepito in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, rappresenta un’eredità duratura che intendiamo estendere a tutti i comprensori sciistici regionali”, ha aggiunto Picchi.

Secondo Alberto Arenghi, l’accessibilità può diventare un investimento strategico per la sostenibilità delle località sciistiche, generando nuove opportunità di esperienza e valorizzazione delle comunità locali. Il progetto parte da un dato: la montagna, spesso idealizzata come spazio di libertà, resta uno dei luoghi più escludenti per le persone con disabilità.

Secondo il Consiglio dell’Unione Europea, in Europa circa 101 milioni di persone, pari al 27% della popolazione, hanno una forma di disabilità; nel mondo sono circa 650 milioni, il 15% della popolazione. Numeri che impongono di considerare l’accessibilità come una priorità strutturale.