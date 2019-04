Buona partecipazione nonostante le condizioni meteo e la chiusura della SS36

All’Uoei Lecco il premio per il gruppo più numeroso, seguito dai Cai Bellano e Cai Sulmona

LECCO – Da più di 30 anni, la Strada Storta, sottosezione del Cai Lecco Riccardo Cassin, commemora Franco Frigerio e Gianbattista Castelnuovo, due suoi soci scomparsi a causa di una valanga durante una gita scialpinistica al Pizzo Suretta (3027 m, Passo Spluga – Valchiavenna).

La manifestazione, negli anni, è diventata per la Strada Storta un importante evento di aggregazione, che richiama un gran numero di partecipanti: scialpinisti e non solo.

Dall’edizione del 2017 il consiglio Strada Storta ha anticipato il raduno scialpinistico all’ultima domenica di aprile, con l’intento di permettere la salita in condizioni di buon innevamento fin dalla partenza al passo Spluga (1910 m).

Domenica scorsa il Passo dello Spluga si è mostrato in veste invernale agli scialpinisti accorsi al 30° raduno scialpinistico del Monte Suretta svoltosi nonostante le difficoltà viabilistiche causate dalla chiusura della SS36. Già l’anno scorso il raduno era stato annullato per l’impossibilità di transitare nella zona di San Giacomo a causa di una frana.

Nonostante non si siano raggiunti i numeri degli anni passati l’esito del raduno è stato positivo e ha visto lo svolgimento dell’intero programma: la salita, la celebrazione della Messa in ricordo dei due scialpinisti, la premiazione con rinfresco e lotteria.

Più di 100 persone hanno percorso i ripidi pendii che portano al bivacco del Suretta (3027 m) chi con gli sci, chi con le ciaspole chi con i ramponi.

“Anche questa volta è stata la grande passione per la montagna l’elemento propulsore che ha indotto i partecipanti a fare una levataccia e a sottoporsi a un po’ di fatica, sotto le intemperie. Un vento forte e gelido ha mascherato il sole rendendo difficoltosa la salita. Per il forte vento si è deciso di celebrare la Messa alla chiesetta di Monte Spluga, modificando la tradizione di svolgerla ai piedi del Bivacco a quota 2768 m. Dopo la celebrazione, sotto a una nevicata primaverile, si sono svolte le premiazioni dei gruppi più numerosi con i trofei Franco Frigerio, Gianbattista Castelnuovo, Alippi e Uge“.

Il gruppo più numeroso è risultato quello dell’Uoei, seguito da Cai Bellano, Cai Sulmona e Gel Laorca.

“L’invito è quello di partecipare anche l’anno prossimo. Il Cai Strada Storta, inoltre, ringrazia tutti i partecipanti e ricorda che da domenica 19 maggio inizia l’attività delle gite sociali escursionistiche, si comincia con l’anello del Resegone”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede ogni mercoledì e venerdì dalle 21 alle 23 in via Rovereto 2 a Lecco.