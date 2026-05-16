“Straordinarie” conquista Galbiate: sold out al Ferrari, nuova proiezione il 27 maggio

Grande successo per il docufilm dedicato alle donne dei rifugi alpini

Nuova data lunedì 27 maggio alle 21

GALBIATE – Grande partecipazione e posti esauriti al Cineteatro C. Ferrari di Galbiate per la proiezione di “Straordinarie”, il docu-film firmato da Giorgia Lazzarini e inserito nella rassegna “Vivere la Montagna 2026”.

L’appuntamento di mercoledì 13 maggio ha registrato il tutto esaurito, confermando il forte interesse del pubblico verso un’opera che racconta la montagna attraverso le storie di sei donne impegnate nella gestione quotidiana di rifugi alpini situati in contesti spettacolari e spesso difficili da raggiungere.

L’evento, organizzato dalla Società Escursionisti Lecchesi (SEL) in collaborazione con il Cineteatro C. Ferrari, è stato arricchito dalla presenza della regista Giorgia Lazzarini, del direttore della fotografia Antonio Visinali e di Anna Bortoletto, gestrice del Rifugio Grassi e tra le protagoniste del film.

Nel corso della serata gli ospiti hanno dialogato con il pubblico raccontando aneddoti legati alle riprese, le difficoltà della vita in quota e il valore umano e culturale dei rifugi alpini, luoghi che rappresentano non soltanto punti di appoggio per gli escursionisti, ma veri e propri presìdi del territorio.

Il successo dell’iniziativa ha convinto gli organizzatori a fissare una nuova proiezione per lunedì 27 maggio alle ore 21, sempre al Cineteatro C. Ferrari. Anche in questa occasione sarà presente Anna Bortoletto per incontrare il pubblico.

“Straordinarie” porta sullo schermo storie di dedizione, resilienza e passione femminile in montagna. Oltre ad Anna Bortoletto, il documentario racconta le esperienze di Valeria Pallotta, Elena Bergamin, Marika Fraschi, Roberta Silva e Francesca Debertol, gestrici dei rifugi Re Alberto I, Sasso Bianco, Pordenone, Roda di Vael e Contrin.

“Volevo raccontare la montagna da un punto di vista che raramente trova spazio: quello delle donne che la abitano”, spiega la regista Giorgia Lazzarini. “Non figure mitizzate, ma persone reali, con forza, fragilità e una dedizione fuori dal comune”.

Particolarmente significativo il ruolo di Anna Bortoletto, legata al territorio lecchese attraverso il Rifugio Grassi, storica struttura alpina di proprietà del SEL Lecco.

“La Grassi non è soltanto un rifugio: è una casa per chi arriva dalla valle e un riparo sicuro per chi attraversa la montagna”, racconta Bortoletto. “Lavorarci significa scegliere ogni giorno un ritmo diverso, fatto di responsabilità, accoglienza e un legame profondo con il territorio”.

Dal SEL Lecco sottolineano come la scelta di proporre il film rientri nella volontà di valorizzare le storie autentiche della montagna e il ruolo dei rifugi come luoghi di incontro, cultura e tutela ambientale.

Biglietti e prevendita

Il costo dei biglietti per la nuova proiezione del 27 maggio resta invariato:

7 euro intero ;

; 6 euro per soci SEL e CAI, possessori dell’abbonamento cineforum 2025/26, AVIS Galbiate, Associazione Pensionati Galbiate, Gruppo Alpini Monte Barro e Gruppo Cinema Galbiate.

Resta valida anche la tessera Cine-Pass con 6 ingressi a 30 euro. I biglietti possono essere acquistati online sul sito del Cineteatro C. Ferrari oppure direttamente alla cassa prima dello spettacolo.