Su Amazon Prime “Karakorum 2” del regista lecchese Yuri Palma

LECCO – Su Amazon Prime è ora possibile vedere il film del regista lecchese Yuri Palma che ha saputo raccontare una bella impresa di montagna. Karakorum 2, questo il titolo del documentario, 35′ di immagini emozionanti che parlano dell’impresa di Tommaso Lamantia, alpinista conosciuto nel Lecchese per essere arrivato in vetta al Cerro Torre nel 2018 con Manuele Panzeri e Giovanni Giarletta.

Era la notte del 28 luglio 2024 quando Tommaso Lamantia è salito in vetta al K2 (8.611m). Il quarantaduenne alpinista varesino, che fa parte della spedizione del Cai Biella, ha raggiunto la cima da solo e senza ossigeno supplementare. Un italiano torna in vetta al K2, quasi allo scoccare del settantesimo anniversario dalla prima salita, avvenuta il 31 luglio 1954.