Primo episodio della serie dedicata all’allenamento con i pesi in funzione dell’arrampicata

Il regista Yuri Palma ci porta alla scoperta degli esercizi fondamentali che esegue la campionessa lecchese

LECCO – E’ uscito il primo episodio della serie dedicata all’allenamento con i pesi in funzione dell’arrampicata. La protagonista è la lecchese Beatrice Colli, che ha iniziato pesistica a 14 anni quando fu dichiarata prospetto nazionale. Delle sue circa 25 ore settimanali di allenamento, l’atleta dei Ragni ne dedica dalle 6 alle 12 all’allenamento con i pesi. Questa nuova serie di video porta alla scoperta degli esercizi fondamentali che esegue, sia per diventare più forte che per prevenire infortuni, soprattutto nel boulder moderno, per le enormi sollecitazioni che ricevono le spalle e per l’esigenza di avere forza e potenza nelle gambe.

Nella nuova serie sul canale EpicTv, realizzata in associazione Vibram, regia e sceneggiatura di Yuri Palma, attraverso le istruzioni e la guida della campionessa mondiale di arrampicata di velocità, si potranno apprendere i modi in cui si puoi iniziare a massimizzare e ottimizzare l’allenamento aggiungendo alcuni pesi ai regimi di allenamento quotidiani. Gli episodi verranno trasmessi ogni martedì per il prossimo mese, prossimo appuntamento l’11 ottobre alle ore 16.

“Non c’è dubbio che qualunque sport beneficia dell’allenamento specifico, quindi per arrampicare bene serve scalare molto così come per nuoto e sci più si sta in vasca o sulla neve meglio è, ma c’è anche la certezza che tutte le specificità sono a forti e continue sollecitazioni spesso in esecuzioni potenzialmente pericolose – ha detto Fabio Palma, allenatore di Beatrice Colli -. Ecco perché la pesistica, se correttamente eseguita, è grandemente consigliata e da coltivare il prima possibile, a mio (non solo mio) parere. Chiaramente pianificazione e protocolli fanno poi soggettivamente la differenza”.