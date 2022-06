L’Assalto al Magnodeno fa il pienone. Il “grazie” degli alpini ai volontari

Domenica in quota per l’Assalto al Magnodeno

Salita a piedi e in elicottero. Messa e pranzo insieme alla baita alpina

LECCO – Grande giornata in vetta al Magnodeno per il tradizionale “Assalto al Magnodeno” organizzato dal gruppo Alpini Monte Magnodeno Maggianico e Chiuso.

Complice anche la bellissima giornata di sole ha portato in vetta tantissimi escursionisti, arrivati anche con “l’aiuto” dell’elicottero. Elicottero che ha permesso di far vivere una grande giornata in vetta anche a chi non è più giovanissimo oppure non ha più la possibilità fisica d’arrivare fin su.

La messa celebrata dal parroco don Ottavio con don Angelo Arzillo 93 enne che ha appena festeggiato il 70 di sacerdozio, il super risotto del Magnodeno, i canti dei firlinfeau Renzo e Lucia di Lecco, hanno riempito la giornata di tanti momenti insieme.

Un grazie in particolare il Gruppo Alpini MonteMagnodeno Maggianico e Chiuso lo rivolge a tutti i volontari che danno una mano che permettono la riuscita di giornate come queste.

“Senza il loro aiuto – spiegano – non saremmo riusciti. E grazie di cuore anche a tutti coloro che sono saliti fino in vetta al Magnodeno a piedi o in elicottero, che si sono fermati o sono solo passati a salutare”.