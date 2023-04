Sul panoramico Monte Palanzone con il Gel Laorca

La gita in programma domenica 16 aprile

Seconda uscita della stagione per il Gruppo Escursionisti Laorchesi

LECCO – Dopo la bella gita al Tempietto di San Fedelino, seconda uscita della stagione per il Gruppo Escursionisti Laorchesi: la salita al panoramico Monte Palanzone (Triangolo Lariano) in programma domenica 16 aprile.

La partenza per l’Alpe del Viceré, frazione di Albavilla (CO), è fissata alle ore 7.30 al parcheggio del negozio Galli Ezio in via Fiandra a Lecco, con mezzi propri. Il pranzo è previsto al sacco. Per qualsiasi ulteriore informazione: info@gel-laorca.org, 320 4161590 e, naturalmente, consultare il sito www.gel-laorca.org e/o Facebook GelLaorca e Instagram gel.laorca.

IL PROGRAMMA DELLA GITA AL PALANZONE