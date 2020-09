“Sulla Via del Det”: dal 26 settembre sul canale Youtube dei Ragni

La versione integrale del film on-line

Ritorna l’appuntamento con “Ragni around the world”

LECCO – Si comincia sabato 26 settembre quando, a partire dalle ore 21, sarà disponibile la versione integrale e gratuita del film “Sulla Via del Det”. L’opera, realizzata dalla regista Paola Nessi, racconta la storia dell’itinerario aperto sul Sasso Cavallo da Giuseppe “Det” Alippi, Benigno Balatti, Gianfranco Tantardini e Ezio Molteni nel 1974, divenuto da subito un punto di riferimento nell’area delle Grigne, per l’estrema difficoltà dei tratti in libera e dei tanti passaggi che, per essere superati, avevano richiesto una complessa e precaria tecnica di scalata artificiale.

Nel 2011 i Ragni Matteo Piccardi e Luca Passini riescono a compierne la prima salita in completa arrampicata libera della Via del Det, scalando con mentalità moderna una via dal sapore antico e mettendo il sigillo ad una grande storia nata quasi 50 anni fa! Matteo e Luca provengono da percorsi differenti e diversi modi di approcciarsi all’arrampicata, che

però si incrociano proprio su questa parete, su questa via, dando vita ad un sogno coltivato e realizzato proprio grazie alla condivisione delle esperienze e all’unione delle forze, nella

migliore tradizione ragnesca.