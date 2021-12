Torna la scuola sci dell’UOEI Lecco: iscrizioni entro il 22 dicembre

Riparte quest’anno la scuola sci dell’UOEI Lecco ai Piani di Bobbio

Sei lezioni per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Trasporto in pullman da Lecco

LECCO- Dopo un paio di anni di assenza, complice anche l’emergenza Covid nel 2020, torna quest’anno la scuola di sci della Unione Operaia Escursionisti Italiani (UOEI) sezione di Lecco.

“Siamo felici quest’anno di poter riproporre questa iniziativa – spiega Marco Rota, presidente dell’associazione lecchese – i ragazzi saranno accompagnati da Lecco a Barzio in pullmino e sulle piste dei Piani di Bobbio dai maestri che li affiancheranno, in piccoli gruppi divisi in base alle loro capacità”.

Il corso è riservato ai ragazzi dai sei ai quattordici anni che, avranno a disposizione 14 ore di corso suddivise in sei lezioni: le prime quattro di due ore ciascuna e le ultime due di 3 ore ciascuna. E’ possibile iscriversi entro il 22 dicembre (in fondo all’articolo le informazioni utili e il modulo di iscrizione).

Un anno di ripartenza

Dopo lo stop alle attività a causa della pandemia, il 2021 è stato un anno di ripartenza anche per l’Uoei Lecco:

“Durante l’anno abbiamo avuto modo di realizzare diverse gite e organizzato il nostro tradizionale campeggio di agosto che si è svolto in valle dell’Orco, in Piemonte, ed ha avuto un buon successo di iscrizioni, abbiamo inoltre proposto anche delle uscite in mountain bike – sottolinea Rota – a gennaio uscirà il programma del 2022 con le prossime escursioni e sarà svelata la meta del campeggio estivo”.

“Il programma delle gite varia molto per difficoltà per coinvolgere tutti – prosegue il presidente – dalle semplici camminate adatte alle famiglie ad escursioni più di carattere alpinistico. Chiunque può diventare socio partecipare in base alle proprie capacità”.

LA SCUOLA SCI

ISCRIZIONI

Le iscrizioni si ricevono presso la sede della sezione U.O.E.I. di Lecco in corso Promessi Sposi 23/n1 entro il 22 dicembre 2021 nei giorni feriali di martedì e venerdì dopo le ore 21,00

La direzione del corso è affidata al sig. Marco Taeggi (cell. 338 4703718)

Per informazioni telefonare nei giorni feriali di martedì e venerdì dopo le 21,00 ai seguenti numeri: 0341 494772 (sede U.O.E.I) – 338 4703718 (Marco) – 349 6859037 (Giuliana)

PROGRAMMA

Il corso si effettuerà ai piani di Bobbio a partire il sabato pomeriggio nelle seguenti date, condizioni meteo permettendo:

15/01/2022 sabato pomeriggio durata 2 ore

22/01/2022 sabato pomeriggio durata 2 ore

29/01/2022 sabato pomeriggio durata 2 ore

05/02/2022 sabato pomeriggio durata 2 ore

12/02/2022 sabato pomeriggio durata 3 ore

19/02/2022 sabato pomeriggio durata 3 ore

Nel caso la lezione fosse rimandata, gli inscritti saranno informati entro le ore 12,00 del sabato stesso e la lezione verrà recuperata successivamente

La partenza è prevista alle ore 13,30 presso via Enrico Mattei, Lecco