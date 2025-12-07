Tradizionale cena natalizia per la Stazione di Lecco del Soccorso Alpino

Serata ospitata dal CAI Calolzio con ampia partecipazione dei volontari della Stazione di Lecco

CALOLZIOCORTE – La Stazione di Lecco del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, appartenente alla XIX Delegazione Lariana e guidata dal capostazione Massimo Mazzoleni, ha riunito i propri volontari – sia quelli in servizio sia quelli non più operativi per raggiunti limiti di età – in occasione della tradizionale cena conviviale. L’iniziativa, ormai consolidata da diversi anni, ha registrato una partecipazione ampia e sentita. L’incontro si è svolto presso la sede del CAI Calolzio, che ha nuovamente messo a disposizione i propri spazi per accogliere l’intero gruppo.

Nel corso della serata è stato presentato il calendario 2026, occasione per ripercorrere attività, impegni e risultati maturati nell’arco dell’anno, sottolineando la continuità del lavoro svolto sul territorio. Il finale è stato impreziosito da un momento dolce grazie alla pasticceria Arte Sapori, che ha contribuito come di consueto con le proprie specialità.

Il capostazione Massimo Mazzoleni ha espresso soddisfazione per la partecipazione e per l’impegno dimostrato dall’intera squadra: un riconoscimento al lavoro svolto con dedizione e passione, elementi che caratterizzano l’operato dei volontari della Stazione di Lecco.