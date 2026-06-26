Tre nuovi maestri di sci alpino e uno di snowboard dal Lecchese: consegnati i diplomi in Regione

A Palazzo Lombardia la cerimonia per i 92 nuovi professionisti della neve

Picchi: “Questo riconoscimento valorizza l’eccellenza delle scuole lombarde di sci, presìdi formativi e culturali delle nostre montagne”

LECCO – Ci sono anche quattro nuovi professionisti della provincia di Lecco tra i 92 maestri di sci che hanno ricevuto il diploma nel corso della cerimonia svoltasi a Palazzo Lombardia, alla presenza del sottosegretario regionale con delega allo Sport e Giovani, Federica Picchi.

Nel dettaglio, il Lecchese conta tre nuovi maestri di sci alpino e un nuovo maestro di snowboard, mentre non si registrano nuovi diplomati nella disciplina del Telemark.

Complessivamente sono 64 i nuovi maestri di sci alpino, 11 quelli di snowboard e 17 gli specialisti del Telemark che hanno concluso con successo i percorsi formativi promossi dal Collegio regionale dei Maestri di sci della Lombardia, superando gli esami finali previsti per l’esercizio della professione.

“Questo riconoscimento – ha dichiarato il sottosegretario Federica Picchi – valorizza l’eccellenza delle scuole lombarde di sci, presìdi formativi e culturali delle nostre montagne. Generazioni di maestri hanno trasmesso tecnica, rispetto dell’ambiente e sicurezza, sostenendo un mondo che unisce tradizione, professionalità e turismo sostenibile”.

Picchi ha inoltre ricordato l’impegno della Regione a sostegno della montagna, annunciando l’incremento a 2,8 milioni di euro del bando dedicato all’innevamento artificiale per gestori di impianti e piste, con i bandi 2026 e 2027 pensati per garantire continuità negli investimenti.

Attualmente la Lombardia può contare su 2.767 maestri di sci alpino, 372 di snowboard e 184 di sci di fondo iscritti all’Albo regionale.

Per quanto riguarda la distribuzione dei nuovi diplomati, nelle province lombarde si registrano 17 nuovi maestri di sci alpino a Brescia, 16 a Bergamo, 6 a Sondrio e 3 a Lecco. Nello snowboard il Lecchese è rappresentato da un nuovo maestro, mentre nel Telemark il maggior numero di specializzazioni è stato conseguito in provincia di Sondrio, con 12 nuovi professionisti.