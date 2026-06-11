Tutto pronto per il tradizionale Assalto al Magnodeno

Una giornata all’insegna della convivialità, della tradizione alpina e della valorizzazione del territorio
In caso di maltempo l’evento sarà rinviato al 21 giugno
LECCO – Il Gruppo Alpini Monte Magnodeno di Maggianico e Chiuso invita soci, simpatizzanti e cittadini a partecipare all’Assalto al Magnodeno, tradizionale giornata di festa organizzata presso la baita alpina situata sulla cima del Monte Magnodeno, uno dei punti panoramici più suggestivi affacciati sulla città di Lecco.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per trascorrere alcune ore in compagnia immersi nella natura, riscoprendo i valori della tradizione alpina e il legame con il territorio.
Il programma prevede alle 11.15 la Santa Messa, celebrata da don Giovanni, parroco della Comunità Pastorale Beato Serafino di Maggianico e Chiuso.
A seguire, alle 12.30, spazio al momento conviviale con il tradizionale pranzo in baita, durante il quale sarà servito il celebre risotto del Magnodeno, da sempre uno dei piatti simbolo della manifestazione.
Gli organizzatori ricordano che, in caso di maltempo, l’evento verrà rinviato a domenica 21 giugno.
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