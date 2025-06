Tutto pronto per il tradizionale Assalto al Magnodeno

Sabato apertura bivacco e cena. Domenica l’Assalto, quindi celebrazione della messa e inaugurazione del defibrillatore donato degli Alpini di Chiuso e Maggianico organizzatori della due giorni

LECCO – Il Monte Magnodeno si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: l’“Assalto al Magnodeno”, evento organizzato dal Gruppo Alpini Monte Magnodeno di Maggianico e Chiuso, che anche quest’anno rinnova la tradizione di due giornate di festa in vetta, tra memoria, convivialità e spirito alpino.

L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 giugno presso la storica baita degli Alpini, affacciata su una delle più suggestive terrazze naturali che dominano la città di Lecco. Sabato, con l’apertura del bivacco prevista dalle ore 12.00, si darà il via a una lunga serata sotto le stelle, scandita da un aperitivo in quota alle 17.00, dalla cena con il “Risotto del Magnodeno” e pinse alle 20.00 (prenotazione consigliata), e culminante alle 22.00 con l’accensione della croce, quest’anno impreziosita da una nuova illuminazione.

Ma è nella giornata di domenica che si concentrano i momenti più significativi. A partire dalle ore 11.15, quando Don Ottavio celebrerà la Santa Messa in vetta, seguita – alle 12.00 – da un gesto dal forte valore simbolico e concreto: l’inaugurazione del nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE), installato all’esterno del bivacco e donato proprio dal Gruppo Alpini Maggianico e Chiuso.

Il pomeriggio proseguirà in un clima festoso con musica dal vivo a cura della fisarmonica di Gabriele & Company, tra canti, balli e momenti di condivisione. Alle 14.00, inoltre, si terrà l’estrazione della sottoscrizione a premi, altro appuntamento molto atteso da partecipanti e simpatizzanti.

Per chi volesse vivere l’esperienza senza affaticarsi con la salita, è attivo un servizio elicottero per il trasporto da e verso la cima, disponibile su prenotazione contattando Giancarlo (339 4806382) o Fabrizio (335 7181429).

In caso di maltempo, l’intero evento sarà posticipato al fine settimana successivo, sabato 14 e domenica 15 giugno.