Ultima puntata della seconda serie di Parole Verticale, il podcast dei Ragni

Un podcast vivacissimo, simpatico, pieno di aneddoti e di confronti

Speaker eccezionali e esperienze personali fuori dal comune

LECCO – Ultima puntata della seconda serie di Parole Verticali, il podcast prodotto dai Ragni di Lecco; ideato, filmato e montato da Yuripalmamediaproduction.com, con il supporto di Scarpa, Rock Experience e Camp

Iniziata con, addirittura, Tommy Caldwell, ha visto nomi come Zardini e Beber e soprattutto fortissime scalatrici e alpiniste. La seconda serie si chiude con il secondo episodio che vede protagonisti Beatrice Colli e tre alpinisti, perché nello statuto dei Ragni l’arte di scalare non ha distinzioni. Un bel dialogo quello avvenuto nelle due puntate, dove ciascuno si è stupito delle qualità dell’altro.

In questo secondo ciclo si è parlato di Olimpiadi e di 8000, di Patagonia e gare, anche nella stessa puntata. Non ci sono molte discipline che possono vantare mondi così diversi eppure appartenenti allo stesso sistema solare, il cui centro… chissà qual è!